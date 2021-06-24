ارتكبوا 12 واقعة.. مباحث القاهرة تضبط تشكيلًا عصابيًا لسرقة الدراجات النارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت مباحث القاهرة برئاسة اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، من ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة الدراجات النارية.

تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم "يحمل جنسية إحدى الدول") باكتشافه واقعة سرقة دراجة نارية ملكه من أمام مسكنه.

بتكثيف التحريات وجمع المعلومات، أمكن تحديد مرتكبي الواقعة وتبين أنهم 4 أشخاص مقيمين بالفيوم ولإثنين منهم معلومات جنائية، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الفيوم تم ضبطهم.

اعترف المتهمون بارتكاب الواقعة بأسلوب "الرفع" وتحميلها على سيارة ملك أحدهم، وبإرشادهم تم ضبط الدراجة النارية بمحيط منطقة سكنهم، وباستدعاء المجني عليه تعرف على الدراجة النارية.

واستكمالاً لإجراءات التحريات ومناقشة المتهمين عما ارتكبوه من حوادث أخرى، اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات النارية، وأقروا بارتكاب (11) واقعة سرقة دراجة نارية بذات الأسلوب.

وأضافوا بتصرفهم في الدراجات النارية المستولى عليها لدى عملائهم "سييء النية" (6 أشخاص – مقيمين بنطاق محافظتي الجيزة والفيوم).

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديريتي أمن الجيزة والفيوم أمكن ضبطهم، وبحوزتهم (11) دراجة نارية "جارى فحصهم والتوصل لمالكيها"، وبمواجهتهم أقروا بعلمهم بأن الدراجات النارية من متحصلات وقائع سرقة، كما تم بإرشاد أحدهم ضبط "سيارة ملك والده" المستخدمة في ارتكاب الوقائع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.