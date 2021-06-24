اندلاع حريق في بازار طهران الكبير الذي يقع وسط العاصمة

محمد الفلاح - الخميس 24 يونيو 2021

أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية، الخميس، باندلاع حريق في بازار طهران الكبير (سوق تجاري) الذي يقع وسط العاصمة.



وذكرت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية في قناتها عبر "تليجرام"، أن "الحريق اندلع في البداية في مستودعات بازار طهران الكبير بشارع مصطفى الخميني"، مضيفة أن "فرق الإنقاذ تواصل عملية الإطفاء من أجل منع سريان النيران لباقي المحال التجارية".

ولم تكشف الحكومة المحلية في طهران عن سبب الحريق وحجم الخسائر المادية وكذلك البشرية.

وفي سياق متصل، قال جلال ملكي، المتحدث باسم إدارة إطفاء طهران، إن الحادث وقع في الساعة 12:13 ظهر الخميس، وتم إرسال 5 محطات إطفاء إلى مكان الحادث".

وأشار ملكي في حديث لوكالة أنباء "إيلنا" الإيرانية، إلى "تصاعد دخان كثيف من مكان الحادث إلى السماء، بسبب اندلاع النيران في مستودع مسقوف طوله 600 متر، حيث تم تخزين البضائع التي تتراوح من السجاد إلى الحاويات البلاستيكية والأقمشة بكميات كبيرة".

وتابع: "الحريق امتد أيضًا إلى مستودعات أخرى حوله، وهناك خطر انتقال النيران، ورجال الإطفاء يكافحون الحريق والعمليات".

وقال متحدث باسم إدارة الإطفاء عن الجرحى المحتملين في الحادث: "حتى الآن لم ترد أنباء دقيقة عن الجرحى المحتملين".

وبازار طهران الكبير ويسمى كذلك بـ"السوق القديم"، يقع بالمنطقة الـ12 في طهران، بين شارعي مولوي ومصطفى الخميني، وهذا السوق له تاريخ طويل ويعود إلى عصر السلالة الصفوية والقاجاريون.

والبازار مقسم إلى عدة ممرات بطول 10 كيلومترات، كل منها متخصص في أنواع مختلفة من السلع، وله عدة مداخل، بالإضافة إلى المتاجر.

ويحتوي بازار طهران الكبير على مساجد وبيوت ضيافة وبنوك.