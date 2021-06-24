الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على الاقتصاد البيلاروسي

المناطق - وكالات

قرر الاتحاد الأوروبي اليوم فرض تدابير تقييدية جديدة ضد النظام البيلاروسي للرد على تصاعد الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، وكذلك للهبوط القسري لرحلة ريان في مينسك في 23 مايو 2021 .

وتشمل العقوبات الاقتصادية الجديدة المستهدفة حظر البيع أو التوريد أو النقل أو التصدير بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى أي شخص في بيلاروس من معدات أو تكنولوجيا أو برمجيات معدة أساسا للاستخدام في رصد أو اعتراض الإنترنت والاتصالات الهاتفية، والسلع والتكنولوجيات ذات الاستخدام المزدوج للاستخدام العسكري وللأشخاص أو الكيانات أو الهيئات المحددة في بيلاروس.

كما يتم تقييد التجارة في المنتجات النفطية وكلوريد البوتاسيوم والسلع المستخدمة في إنتاج أو تصنيع منتجات التبغ، إضافة إلى الوصول إلى أسواق رأس المال في الاتحاد الأوروبي، وحظر توفير التأمين وإعادة التأمين لحكومة بيلاروس والهيئات والوكالات العامة البيلاروسية.

وسيقوم بنك الاستثمار الأوروبي بوقف أي صرف أو دفع بموجب أي اتفاقيات قائمة فيما يتعلق بمشروعات القطاع العام، وأي عقود خدمات مساعدة تقنية قائمة، كما سيطلب من الدول الأعضاء اتخاذ إجراءات للحد من مشاركة بنوك التنمية متعددة الأطراف التي هي أعضاء فيها في بيلاروسيا.