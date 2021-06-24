شكرا لقرائتكم خبر عن العراق .. 31 وفاة و6093 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة والبيئة في العراق، اليوم عن تسجيل 31 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات جراء الوباء في العراق إلى 16 ألفا و999 حالة.

وقالت الوزارة في تقرير اليوم إنه تم تسجيل 6093 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و311 ألفا و93 إصابة .

وأشار التقرير إلى شفاء 4030 شخصا، ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى مليون و 217 ألفا و982 حالة.