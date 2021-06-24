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مسؤول تونسي : نواجه تسونامي كورونا والوضع كارثي

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الدمام - شريف احمد - قال عضو باللجنة العلمية في تونس إن الوضع الوبائي في تونس أصبح كارثيا وإن موجة تسونامي كورونا تضرب تونس مع ارتفاع كبير للإصابات واقتراب أقسام الإنعاش من الامتلاء.

ودعت اللجنة العملية التي تقدم مقترحاتها للحكومة، إلى تشديد الإجراءات ومن بينها زيادة ساعات حظر التجول الليلي وإغلاق شامل في بعض المحافظات التي تشهد انتشارا أسرع للوباء إضافة إلى منع كل التجمعات والسياسية والثقافية.

وقال الدكتور أمان الله المسعدي "موجة تسونامي كورونا تضرب البلاد... إنها موجة رهيبة فعدد التحاليل الإيجابية مرتفع للغاية وعدد الوفيات يتجاوز أحيانا مئة حالة يوميا واقسام الانعاش اقتربت من الامتلاء".

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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