الحشد يعلن إحباط مخططا إرهابيا في بغداد

وقال الحشد في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "المعاونية تمكنت من الإطاحة بشبكة إرهابية بعد عمليات متابعة وتعقب لقيادي كبير في فلول "داعش" الإرهابي ينتقل بين العاصمة بغداد ومحافظة نينوى وتركيا".

وأشار البيان إلى أن "الإرهابي يتجول في بغداد بهويات مزورة للقيام بإعمال إرهابية".

