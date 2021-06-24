تهديد وإجبار.. طلبة الفراهيدي غاضبون: الكلية لم ترأف بنا!

ويقول سجاد السعدي، طالب في الكلية، في حديثٍ لـ الخليج 365، إن "الكلية لم ترأف بحالنا، واجبرونا على تسديد الدفعة الثانية من القسط، وإلا يتم الحرمان من الامتحان النهائي!".

ويتفق محمد السراج (طالب أيضًا)، مع زميله السعدي، إذ يقول "هددونا بالتسديد وإلا عدم الدخول لقاعات الامتحان".



"لم يراعوا الأوضاع المعيشية الصعبة جراء الأزمة الاقتصادية الحالية، يضاف إليها الأزمة الصحية التي يعيشها العالم برمتها"، يستدرك السراج حديثه لـ الخليج 365.

وشهدت الكلية، خلال تسديد الأجور الدراسية، زخماً كبيراً، وعدم الالتزام بإجراءات السلامة للوقاية من فيروس كورونا.

