حكومة عربية تقدم استقالتها تمهيدًا لأخرى جديدة

وكلف الرئيس الجزائري، الوزير الأول المستقيل، بتسيير الحكومة الحالية إلى غاية تشكيل حكومة جديدة.

وبحسب بيان لرئاسة الجمهورية فإنه "تبعا لإعلان المجلس الدستوري النتائج الرسمية والنهائية لانتخاب نواب المجلس الشعبي الوطني، 23 جوان 2021، يقدم الوزير الأول السيد عبد العزيز جراد استقالة الحكومة لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، اليوم، في الساعة 11:30 صباحا، وذلك طبقا لأحكام المادة 113 من الدستور".



وكان المجلس الدستوري قد أعلن مساء أمس الأربعاء عن النتائج النهائية لتشريعيات 12 يونيو، مؤكدا فوز حزب "جبهة التحرير الوطني" بالمرتبة الأولى بعد حصوله على 98 مقعدا، وقد حل "الأحرار" في المرتبة الثانية بـ84 مقعدا ثم حركة "مجتمع السلم" بـ65 مقعدا.