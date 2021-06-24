تونس تحقق في دخول "إرهابي" قادما من تركيا دون جواز سفر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فتحت تونس تحقيقاً حول "ظروف دخول" متهم في قضايا "إرهابية" إلى مطار قرطاج قادما من تركيا، دون توقيفه من قبل السلطات الأمنية.

وقال المتحدث الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب محسن الدالي لفرانس برس: "تم فتح تحقيق قضائي في ظروف دخول متهم في قضايا إرهابية مطار تونس قرطاج الدولي دون توقيفه".



ودخل الإرهابي جمال الريحاني تونس، يوم الجمعة الماضي، قادما من تركيا حيث قضى عقوبة بالسجن، "ثم توجه إلى مركز إداري لاستخراج وثائق وتم التفطن إليه" حسب الدالي.

ويلاحق القضاء التونسي الريحاني منذ فبرابر/شباط الماضي، في قضية "الانضمام إلى جماعات إرهابية بالخارج وتلقي تدريبات مع تنظيمات إرهابية".

وكشف الدالي أن الريحاني موقوف حاليا للتحقيق معه في هذه القضية.

واجتاز الإرهابي المصنف "خطرا" مطار قرطاج دون جواز سفر، ودون اتخاذ الإجراءات الإدارية والأمنية المعمول بها.

وفي وقت سابق قالت مصادر أمنية لـ"الخليج 365" إن السلطات التونسية أقالت، يوم الثلاثاء، 5 مسؤولين أمنيين بوزارة الداخلية، على خلفية السماح بدخول الإرهابي، وعدم اتخاذ الإجراءات الإدارية والأمنية المعمول بها في مثل هذه الحالات.

ويتعلق الأمر بإعفاء كل من رئيس محافظة مطار تونس قرطاج، ورئيس مصلحة الاستعلامات، إضافة إلى كل من رئيس مصلحة الإرهاب، ورئيس مصلحة الإرشاد ورئيس مصلحة الإجراءات الحدودية.

وتم ترحيل الريحاني من تركيا؛ حيث كان يقضي عقوبة السجن لمدة 6 سنوات، على خلفية انتمائه لتنظيم داعش وارتكابه جرائم ضد الإنسانية.

وتتجه أصابع الاتهام في هذا الملف إلى قيادات إخوانية بوزارة الداخلية، خصوصا أن بعض التقارير تحدثت عن أن السلطات التونسية "كانت تعلم مسبقا بترحيل الإرهابي الذي عاد على متن الخطوط التركية ومن خلال رخصة مرور صادرة عن سفارة تونس بإسطنبول".