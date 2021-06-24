برلمان ليبيا يناقش الميزانية الإثنين ويستدعي الحكومة الثلاثاء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يعقد مجلس النواب الليبي على مدار يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين جلستين لمناقشة الميزانية والمناصب السيادية.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، عبدالله بليحق، إن البرلمان سوف يعقد جلسة الاثنين المقبل، لمناقشة المناصب السيادية.



وأضاف بلحيق في في بيان له، الخميس، حصلت ”الخليج 365” على نسخة منه أنه سيتم تخصيص الجلسة الثانية، يوم الثلاثاء، لمثول حكومة الوحدة الوطنية أمام مجلس النواب وذلك قبل إقرار مشروع الميزانية الجديدة بعد إرجائها الأسبوع الماضي لتوضيح بعض الأمور الخاصة بأبواب التنمية والطوارئ،

وأشار إلى ضرورة أن يتم تضمين القوانين الصادرة عنه فيما يتعلق بالباب الأول "زيادة الرواتب"، موضحا أنه سيتم مناقشة الحكومة عن اداءها خلال الفترة الماضية وما قدمته من خدمات.

والأسبوع الماضي، تصاعدت أزمة اعتماد الميزانية الليبية بعد تعليق جلسة مناقشتها من قبل البرلمان دون اعتمادها، وقرر المجلس استدعاء وزراء حكومة الدبيية لمناقشتهم هذا الشأن.

الأبواب الخلافية

وفي وقت سابق، أفادت مصادر برلمانية بأنه تقرر تعليق جلسة مجلس النواب الليبي الأسبوع الماضي بعد مناقشات حادة حول مشروع ميزانية العام الحالي بشأن مناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة المقدمة من حكومة الوحدة الوطنية، وتسمية شاغلي الوظائف القيادية بالمناصب السيادية للدولة إلى الأسبوع القادم.

وأكدت في تصريحات لـ"الخليج 365" أن أبواب الميزانية الخلافية وهي التنمية والتسييرية والطوارئ لازالت قيد لجنة الدراسة بالمجلس.

وكشفت المصادر عن نقاشات جرت بشأن تسمية شاغلي الوظائف القيادية بالمناصب السيادية للدولة الليبية، أبرزها اعتراض عدد من النواب على تسمية حسين العائب، لمنصب رئيس المخابرات الليبية من المجلس الرئاسي دون مشاورة البرلمان.

كما تقدم البعض بمقترح اعتماد مصطفى المقرعن الذي تمت تسميته من قبل مجلس النواب عام 2015 لكنه لم يتسلم مهام عمله رسميا بسبب رفض حكومة فايز السراج السابقة.

واستأنف مجلس النواب الليبي، الجلسة المخصصة لمناقشة ميزانية ليبيا وملف المناصب السيادية، بدون إذاعتها تلفزيونيا.

وكان رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة اقترح ميزانية تقدر بـ96.2 مليار دينار (21.5 مليار دولار)، قبل أن يعترض مجلس النواب على اعتمادها ويعيدها إلى الحكومة في 19 أبريل/نيسان الماضي، بسبب افتقارها إلى الشفافية وحجمها الضخم وعدم مراعاتها الوضع المالي والاقتصادي للدولة.

وبعد جلستين رسميتين، لم يعتمد البرلمان سوى البند الأول من مشروع الميزانية المخصص للرواتب، في حين أعاد بقية بنود الميزانية للحكومة بعد خلافات، امتدت صداها إلى ملف المناصب السيادية، الذي طالب بعض النواب بحسمه أولا، قبل إقرار الميزانية.