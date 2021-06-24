نادي التلال يقيم حفلا تأبينياً للراحل سامي النعاش

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 يونيو 2021

الخليج 365 - متابعات

أقيمت، بقاعة قصر سبأ بخور مكسر وبتنظيم من إدارة نادي التلال الرياضي فعالية الحفل التأبيني في أربعينية الفقيد الراحل الكابتن سامي حسن النعاش لاعب نادي التلال السابق والمدرب الوطني المعروف، والذي وافاه الأجل يوم الأحد الموافق 16 مايو الماضي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وخلال الحفل تحدث الكابتن عدنان السبوع نائب رئيس نادي التلال، بكلمة القاها نيابة عن إدارة النادي منظم الحفل، أشاد فيها بمشوار ومسيرة الراحل الكابتن سامي النعاش والتي حصد من خلالها العديد من الإنجازات والألقاب لاعبا ومدربا، مضيفا، بوفاة النعاش خسرت رياضة الوطن أحد أبرز الشخصيات التي افنت عمرها في خدمة كرة القدم.

وفي الحفل التأبيني الذي أقيم بحضور عدد كبير من الشخصيات وقيادات الأندية والاتحادات الرياضية وزملاء الفقيد، تم استعراض أبرز محطات الراحل الكابتن سامي النعاش الرياضية، من خلال عرض فيلم وثائقي تحدث عن أهم الانجازات التي حققها الفقيد الراحل لاعبا في صفوف الأحرار ومن ثم نادي التلال والمنتخبات الوطنية الجنوبية.

كما تم استعراض أبرز محطاته التدريبية والتي بدأها بنادي التلال وبعض الأندية المحلية قبل أن يتولى إدارة الجهاز الفني لمختلف الفئات السنية للمنتخب اليمني في مناسبات مختلفة، استطاع من خلالها أن يضع بصمته الواضحة في هذا المجال وأصبح واحدا من أهم الأسماء التدريبية في الوطن.

وأخيرا قدم رمزي النعاش شقيق الفقيد الشكر والتقدير لإدارة نادي التلال على هذه اللفتة الطيبة وعلى جهودها الجبارة في سبيل إحياء فعالية التأبين واخراجها بالشكل الذي يليق بحجم ومكانة ما قدمه الفقيد خلال مشواره الرياضي الطويل والذي امتد لأكثر من ثلاثين عاما.