شكرا لقرائتكم الصحة العُمانية: موجة كورونا التي نمر بها هي الأسوأ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - شدد وزير الصحة العُماني، أحمد السعيدي، على أن السلطنة لن تسمح باستخدام أي تطعيم أو مستلزم طبي إلا بعد التأكد من مأمونيته وفاعليته، لافتاً إلى أن هذا لا يمنع حدوث أعراض جانبية.

وقال السعيدي الخميس إن "موجة كورونا التي تمر بها السلطنة هي الأسوأ والأكثر استمرارية مع الأسف".

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كما أضاف أن "الجميع يعلم أن أغلب الوفيات خلال أبريل الماضي كانت لأشخاص أعمارهم تتعدى الستين عاماً ورفضوا التطعيم".

إلى ذلك أشار إلى أن "عدد المنومين بكوفيد-19 في وحدات العناية المركزة تجاوز 464 حالة".

وقال السعيدي إن "عدد الأطباء الذين تم استقطابهم منذ بدء الجائحة بلغ ألفين و64 طبيباً رغم الشح العالمي للمهنيين في هذا القطاع".

من عُمان يوم 23 يونيو 2021 (فرانس برس)

كما أكد أن "الشائعات حول التطعيم سيحاسب عليها القانون ونأمل على نهاية سبتمبر المقبل أن يصل إلى السلطنة ما يتجاوز ثلاثة ملايين و200 ألف جرعة".

يذكر أن سلطنة عُمان سجلت منذ بدء الجائحة حتى الآن 256542 إصابة بفيروس كورونا، حيث شُفي 224077 منهم، وتوفي 2848.