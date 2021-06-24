شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة الحكومة الجزائرية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الجزائر – (وكالات)

أعلن التلفزيون الرسمي في الجزائر استقالة الوزير الأول عبد العزيز جراد، الخميس، ما يفتح المجال أمام الرئيس عبد المجيد تبون لتكليف حكومة جديدة.

وسيكون على الحكومة الجديدة معالجة الوضع الاقتصادي في البلاد خصوصاً في ظل تراجع أسعار النفط.

وقال جراد: «أتقدم باسمي واسم أعضاء الحكومة باستقالتي، واستقالة أعضاء الحكومة، وأتمنى لكم التوفيق في تشكيل الحكومة المقبلة».

وأوضح التلفزيون الجزائري أن الإجراء سيكون طبقاً لأحكام المادة 113 من الدستور، وذلك عقب الإعلان الرسمي للنتائج النهائية للانتخابات.

ويبدأ الرئيس تبون مشاوراته مع الأغلبية البرلمانية لتسمية رئيس حكومة جديدة، بحسب وسائل إعلام محلية.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن المجلس الدستوري في الجزائر، عن تعديل نتائج الانتخابات التشريعية، بعد النظر في الطعون المقدمة، خافضاً نسبة المشاركة إلى 23% من 23 فاصلة 3.

وبحسب النتائج النهائية، حصدت «جبهة التحرير الوطني» 98 مقعداً بدلاً من 105 مقاعد، فيما ارتفعت حصة القوائم المستقلة إلى 84 مقعداً. وحازت «حركة مجتمع السلم» على 65 مقعداً.