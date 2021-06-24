شكرا لقرائتكم خبر عن «تسونامي كورونا» يضرب تونس والوضع كارثي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تونس – رويترز

قال العضو باللجنة العلمية في تونس الدكتور أمان الله المسعدي، الخميس، إن ، مشيراً إلى أن موجة تسونامي كورونا تضرب البلاد، وأن الوضع الوبائي أصبح كارثياً، وسط ارتفاع كبير في الإصابات واقتراب أقسام الإنعاش من الامتلاء.

ودعت اللجنة العملية التي تقدم مقترحاتها للحكومة، إلى تشديد الإجراءات ومن بينها زيادة ساعات حظر التجول الليلي وإغلاق شامل في بعض المحافظات التي تشهد انتشارا أسرع للوباء إضافة إلى منع كل التجمعات الرياضية والسياسية والثقافية.

وقال المسعدي، إن «موجة تسونامي كورونا تضرب البلاد... إنها موجة رهيبة فعدد التحاليل الإيجابية مرتفع للغاية وعدد الوفيات يتجاوز أحياناً مئة حالة يومياً واقسام الانعاش اقتربت من الامتلاء».

وبعد نجاحها العام الماضي في السيطرة على الموجة الأولى من الفيروس، تكابد تونس في مواجهة ارتفاع جديد في الإصابات. وسجلت تونس نحو 387 ألف إصابة بفيروس «كورونا» وحوالي 14233 وفاة.