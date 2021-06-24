شكرا لقرائتكم خبر عن بدون «حجر» أو «فحص».. سويسرا تفتح أبوابها للخليجيين المطعمين ضد «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة - «وكالات»

أعلن المجلس الاتحادي السويسري، الأربعاء، أنه سيتم فتح أبواب البلاد أمام السائحين المطعمين ضد كورونا القادمين من خارج أوروبا، بدءاً من السبت المقبل، من دون الحاجة للخضوع إلى حجر صحي أو فحوصات، شريطة مرور 14 يوماً على تلقي الجرعة الثانية من التطعيم، وذلك استجابة لتحسن وضع الجائحة في البلاد.

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة السياحة السويسرية مارتن نيديجر، إنه «يأمل في حدوث طفرة في السياح القادمين من دول الخليج العربي والولايات المتحدة، حيث التطعيم متقدم للغاية».

وأكدت السلطات السويسرية أنها تقبل جميع اللقاحات المعتمدة داخل البلاد أو من قبل منظمة الصحة العالمية، مشيرة إلى أن القيود المفروضة على الدخول ستستمر على القادمين من البلدان التي ينتشر فيها متحورات الفيروس. وشدد المجلس الاتحادي السويسري على أنه «يجب على القادمين من المناطق التي تنتشر فيها سلالات متحورة، والذين لم يتم تطعيمهم أو تعافوا من كوفيد19، تقديم نتيجة فحص لفيروس كورونا سلبي وكذلك الخضوع للحجر الصحي».

ويأتي هذه القرار، في وقت تعمل فيه سويسرا على تخفيف القيود على سكانها، حيث إنه بدءاً من السبت (26/6/2021)، لن يكون هناك قيود على عدد المرتادين للمطاعم الذين يمكنهم الجلوس إلى طاولة واحدة، كما أنه يمكن للمرافق الترفيهية والرياضية العمل بكامل طاقتها.

وأعلن المجلس الاتحادي في قراره أنه سيتم إعادة فتح المنتزهات المائية والمرافق الترفيهية، شريطة جلب نتيجة فحص سلبية للمرتادين أو إثبات تطعيمهم أو تعافيهم من الفيروس.

وأشار المجلس إلى أن التخفيف يأتي استجابة لتحسن وضع فيروس كورونا في البلاد، مشيراً إلى أنه يسعى إلى تطعيم واحد من كل اثنين من المواطنين البالغين بشكل كامل بحلول نهاية الشهر الجاري.ولا يزال ارتداء الكمامات داخل الأماكن المغلقة هو أحد القيود المفروضة حتى الآن.

وسمح الاتحاد الأوروبي للمسافرين الحاصلين على جرعات اللقاح من دول أخرى بدخول أراضيه، وفي في مايو الماضي. ونشر في يونيو الجاري قائمة الدول المسموح بدخول القادمين منها إلى دول الاتحاد، وذلك بعد إغلاق دام أكثر من عام بسبب تفشي الجائحة.

وجاء القرار مع اقتراب موسم السياحة الصيفية وبناء على توصية غير ملزمة قدمتها المفوضية الأوروبية. ويسعى الاتحاد إلى تنسيق إجراءاته بشأن حدوده الخارجية بسبب تداعياتها على حرية التنقل داخل أراضيه.