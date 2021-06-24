شكرا لقرائتكم خبر عن قتيل و10 مصابين بعد انهيار جزء من بناية في فلوريدا الأمريكية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فلوريدا (أمريكا) – رويترز

قال مسؤولون إن أكثر من مئة وحدة إطفاء وإنقاذ تفتش في أطنان من الأنقاض، بعد انهيار جزء من بناية سكنية في منطقة مطلة على المحيط شمال ميامي بيتش في ولاية فلوريدا الأمريكية في الساعات الأولى من صباح اليوم (الخميس)، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة عشرة على الأقل.

وأوضح المسؤولون أنه تم إجلاء العشرات من البناية ومن فندق قريب، مشيرين إلى أنه لم يتم حصر كل الضحايا والمصابين لأن عمليات البحث والإنقاذ لا تزال جارية.

وقال تشارلز بركيت رئيس بلدية سيرفسايد، حيث تقع البناية، إن البناية انهارت جزئياً في الساعة الثانية صباحا تقريباً بالتوقيت المحلي (0600 بتوقيت جرينتش) لأسباب غير معلومة. وأضاف أنه «من الصعب تخيل كيف حدث ذلك... البنايات لا تنهار هكذا فحسب».

وتبعد سيرفسايد نحو 24 كيلومتراً إلى الشمال من ميامي على المحيط الأطلسي. وتولت شرطة مقاطعة ميامي-ديد التحقيق في سبب الانهيار. وقالت إدارة الإنقاذ وإطفاء الحرائق بالمقاطعة في تغريدة في وقت سابق اليوم الخميس إن أكثر من 80 وحدة إطفاء وإنقاذ منتشرة عند موقع الحادث.

وأظهرت صورة منشورة على حساب شرطة ميامي بيتش على «تويتر» حطاماً وأنقاضاً تتدلى مما تبقى من شرفات المبنى في الظلام.

وشُيّدت البناية المؤلفة من 12 طابقاً في العام 1981، وبها أكثر من 130 وحدة سكنية، وفقاً لما ذكرته محطة «إن.بي.سي ميامي».

وقال المسؤولون إن نحو 80 وحدة منها كانت مأهولة وقت الحادث.