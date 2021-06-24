شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تسترد 114 قطعة أثرية من فرنسا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة:”الخليج 365”

استردت مصر 114 قطعة أثرية فرعونية من فرنسا، هُرّبت خارج مصر، وتحفظت عليها السلطات الفرنسية.

وقالت النيابة العامة المصرية، في بيان إن المستشار حمادة الصاوي، النائب العام المصري، تسلم القطع الأثرية، في مقر السفارة المصرية في باريس.

ورافق النائب العام وفد رفيع المستوى من النيابة العامة، بحضور د. مصطفي وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وكذلك مدير الإدارة العامة للآثار المستردة، بوزارة السياحة والآثار.

وأوضحت النيابة العامة أن تسليم واسترداد هذه القطع الأثرية تم في ضوء تحقيقات هامة باشرتها النيابة العامة المصرية، بالتعاون مع السلطات القضائية الفرنسية، حيث أسفر ذلك عن استرداد هذه القطع، بعد وقف كافة إجراءات عرضها للبيع أو التعامل عليها.