شكرا لقرائتكم خبر عن ألبوم غنائي لأوس أوس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يستعد الفنان المصري الشاب محمد أسامة الشهير بـ «أوس أوس» أحد نجوم مسرح مصر لدخول عالم الغناء، حيث نشر عبر «انستجرام» مقطعاً من أحدث أعماله الغنائية الجديدة معلقاً عليها: قريباً، ألحان وتوزيع أحمد طارق، كلمات وإخراج محمد المحمدي.. دعواتكم.

وأكد أوس أوس قراره بالغناء ليس لمجرد تلك الأغنية فقط، وإنما يحضر لألبوم غنائي كامل سينافس به نجوم الأغنية في مصر والوطن العربي، كما أعلن من خلال حسابه على «فيسبوك»، مؤكداً أنه لم يستقر على اسم الأغنية الحالية أو الألبوم بشكل عام، ولكن بمجرد انتهاء تسجيل الأغنيات كافة ، على أن يتم طرح فيديو كليب أحد الأغنيات قريباً عبر « يوتيوب».