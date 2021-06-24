مجلس الشارقة يبحث التعاون مع اتحاد السلة لتطوير اللعبة

أكد عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي أن المجلس يسعى إلى التطوير الدائم لمنظومة لعبة كرة السلة في الإمارة الباسمة وبما ينعكس أيضاً على اللعبة بشكل عام في الدولة والإسهام في تقديم المواهب المميزة من مختلف أندية الإمارة الباسمة والحرص على الاستفادة من الإمكانيات العالية للأندية.

جاء ذلك لدى استقباله وفد الاتحاد الإماراتي لكرة السلة برئاسة اللواء (م) إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي لكرة السلة وبحضور عبد اللطيف الفردان عضو مجلس الشارقة الرياضي ورئيس لجنة الألعاب الجماعية ونائب رئيس الاتحاد الإماراتي للسلة وسالم المطوع الأمين العام للاتحاد ومحمد عبد الله الحاج رئيس المكتب التنفيذي والدكتور منير بن سليمان المدير الفني للاتحاد، يوم الإثنين 21 يونيو 2021 في مقر المجلس للحديث عن مختلف الأمور المتعلقة بلعبة كرة السلة والتعاون بين المجلس والاتحاد الإماراتي.

وأشار عيسى هلال إلى أن المجلس يعمل دوماً على التواصل والتعاون مع مختلف الاتحادات الرياضية في شتى الألعاب ومن ضمنها اتحاد كرة السلة الإماراتي لبحث كل ما يمكن أن يطور من اللعبة سواء على مستوى الدولة بشكل عام أو على مستوى الإمارة الباسمة بشكل خاص.

وأضاف: «عقدنا لقاء مثمراً مع اللواء «م» إسماعيل القرقاوي ونرحب بكل المبادرات والمقترحات والأفكار التي تدعم من خطط الارتقاء باللعبة والمجلس يسخر كل الإمكانيات من أجل التميز لأنديته في اللعبة حيث تم مؤخراً الإعلان عن إضافة اللعبة في نادي الحمرية وفي نادي دبا الحصن وهو ما يعزز من قيمة لعبة كرة السلة ويدعم المنافسات بين الأندية ويسهم في تطوير المستويات العامة والارتفاع بمستويات المنافسات المختلفة الخاصة باللعبة وينعكس ذلك بشكل عام على مسيرة اللعبة والعمل على ترجمة كل ما يتعلق بالارتقاء بالنشاط».

واختتم: «نعضد جهود اتحاد السلة الإماراتي في تنظيم خليجية السلة في دبي ما ينعكس على السمعة الرائعة في استقبال كبريات الأحداث الرياضية المختلفة والبطولات الخليجية والقارية والدولية والهدف واحد في النهاية هو دعم كل من يمثل الوطن رياضياً في مثل هذه المحافل وكذلك مساندة اتحاد السلة تنظيمياً».

من جانبه أثنى اللواء «م» القرقاوي على خطوة مجلس الشارقة الرياضي بالإعلان عن إضافة لعبة كرة السلة في الحمرية ودبا الحصن، مشيراً إلى أن ذلك يعد إضافة كبيرة لنشاط اللعبة في الإمارة الباسمة ويمثل تأكيداً على الاهتمام بها ما يثري المنافسات ويسهم كذلك في رفع عدد اللاعبين الممارسين للعبة وينعكس على المستوى العام الذي يعود بالنفع على المنتخبات الوطنية في اللعبة أيضاً.

وثمن القرقاوي حرص عيسى هلال على مساندة ممثل الإمارات نادي شباب الأهلي دبي في بطولة أندية دول التعاون الخليجي لكرة السلة في نسختها رقم «40» في دبي والإشادة بمستوى التنظيم ما يؤكد اتحاد كل الجهود سواء في اتحاد السلة أو المجالس الرياضية من أجل الحفاظ على تميز دولة الإمارات في تنظيم مميز للبطولات الرياضية.