مراكز عجمان الصحية تواصل جهودها لبلوغ مرحلة التعافي من جائحة «كورونا»

عجمان: ”الخليج 365”

يمضي «المكتب التمثيلي لوزارة الصحة ووقاية المجتمع بعجمان» والمراكز الصحية قدماً في التصدي لجائحة كورونا عبر إعطاء التطعيمات وإجراء المسوحات ونشر التوعية بمبادئ الإجراءات الاحترازية بغية تحقيق هدف الدولة في الوصول إلى مرحلة التعافي من الجائحة.

وقال حمد تريم الشامسي مدير المكتب، إن خطة التعافي التي ينفذها المكتب تأتي بناء على توجيهات القيادة الرشيدة للدولة واهتمام صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، ومتابعة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، موضحاً أنه يتم التركيز على توفير خدمات التطعيم لكبار المواطنين وأصحاب الهمم بالدرجة الأولى في منازلهم عبر لجان طبية متخصصة تزورهم في منازلهم لإعطائهم اللقاحات اللازمة وعمل المسوحات لهم ومن ثم بقية أفراد المجتمع، منوهاً بأن هذه الخدمات تغطي جميع مناطق إمارة عجمان بما فيها مناطق المنامة ومزيرع.

وأضاف أن المكتب التمثيلي لوزارة الصحة بعجمان ومن خلال الدعم الكبير الذي توفره الوزارة والهيئات الصحية بالدولة يقوم على تنفيذ كل الإجراءات المتمثلة في إعطاء اللقاحات وعمل المسوحات اللازمة لجميع أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين من خلال 10 مراكز صحية في الإمارة تشمل مركز مشيرف الصحي ومركز الحميدية الصحي ومركز المنامة الصحي في منطقة المنامة ومركز مزيرع الصحي في منطقة مزيرع والجمعية الهندية في صناعية الجرف ومركز المسح الوطني لشركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة) المقام في أرض المعارض مقابل سيتي سنتر كارفور عجمان وقاعة الإمارات للضيافة وقاعة جامعة عجمان واللذين أقامتهما شركة «طموح للرعاية الصحية» ومركز جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية ومركز البيت متوحد (بيورهيلث).

من جانبها أشارت الدكتورة فاطمة المرزوقي مديرة الرعاية الصحية الأولية إلى توفير ثلاث أنواع من اللقاحات في عجمان وهي «سينوفارم» و«حياة فاكس» و«فايزر».

وأوضحت أن لقاح «حياة فاكس» يعطى لعمر 18 سنة فما فوق و«سينوفارم» من عمر 16 فما فوق، أمّا لقاح «فايزر» فيعطى لعمر 12 سنة فما فوق.

وذكرت أن هناك فرقاً طبية مكونة من طبيب وممرض تقوم بزيارة كبار السن وأصحاب الهمم في بيوتهم وإعطائهم اللقاح وذلك في مبادرة تحت شعار (بركة الدار) ويقوم بهذه المهمة فريق طبي من مركز الحميدية الصحي.

وأشارت الدكتورة فاطمة المرزوقي إلى أن جميع المراكز الصحية بعجمان تشهد إقبالاً كبيراً من أفراد المجتمع لتلقي اللقاحات وعمل المسوحات، حيث يتجاوز أعداد المترددين على هذه المراكز 6000 شخص يومياً.

وقالت إن خطة المؤسسات الصحية بالدولة تقوم على رؤية واضحة بغية الوصول إلى مرحلة التعافي التي تتطلب أخذ اللقاح وتنفيذ الإجراءات الاحترازية التي من بينها الالتزام بالكمامة والتباعد الاجتماعي وكذلك على الأشخاص الذين تظهر عليهم علامات الإصابة القيام بالعزل المنزلي لمدة 10 أيام مع عمل مسحة للتأكد من خلوهم من المرض عقب هذه المدة وهذا الحال ينطبق على المخالطين كذلك حتى لو كانت نتيجة المسحة لديهم سلبية فلابد من العزل المنزلي حتى نقي بقية أفراد المجتمع من خطر الإصابة.