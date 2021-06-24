شكرا لقرائتكم خبر عن «أبو صدام» أول بطولة لمحمد ممدوح والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

بعد نجاحات مميزة في السينما والدراما التلفزيونية، كان آخرها مسلسلي «لعبة نيوتن» و«خللي بالك من زيزي» في رمضان الماضي، يخوض الفنان محمد ممدوح أولى بطولاته المطلقة في السينما بفيلم «أبو صدام»، الذي كتبه محمود عزت، وتخرجه نادين خان، ويشاركه البطولة سيد رجب وأحمد داش، حيث انطلق تصويره الأسبوع الماضي في ديكور حي شعبي في منطقة الحزام الأخضر بطريق مصر إسكندرية الصحراوي.

فيلم «أبو صدام»، ينتمي لنوعية الدراما النفسية، حيث تدور أحداثه حول سائق شاحنة في سن الأربعين من عمره، عاطل عن العمل بسبب حدة مزاجه، ما يجعله يواجه الكثير من المشاكل والخلافات بسبب بلطجة الآخرين عليه، ويدخل في صراعات مع الفنان سيد رجب الذي يسيطر على الحي بمن فيه.