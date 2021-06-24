شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا عبد العزيز تواصل تصوير «الحرير المخملي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: أحمد الروبي

تواصل الفنانة دنيا عبد العزيز، تصوير أحداث دورها في مسلسل «الحرير المخملي»، في مدينة الإنتاج الإعلامي استعداداً لعرضه خلال الفترة المقبلة، ضمن أعمال الموسم الصيفي الحالي.

المسلسل ينتمي لنوعية الأعمال الدرامية الطويلة ومكون من 60 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي خلال فترة ثمانينات القرن الماضي وحتى بداية الألفية الثالثة، من خلال العديد من المواقع الدرامية التي تظهر شكل المجتمع خلال هذه الفترة، وتحديداً في مدن الفيوم والقاهرة والإسكندرية وأسوان، وهو من نوعية البطولة الجماعية، لما يتضمنه من أحداث اجتماعية متلاحقة. المسلسل مأخوذ عن رواية «الحرير المخملي» للكاتبة أميمة عز الدين، وبطولة: مصطفى فهمي، هالة فاخر، داليا مصطفى، أحمد سعيد عبد الغنى، أحمد وفيق، سامي مغاوري، هاجر الشرنوبي، فريد النقراشي، سامية عاطف، مروة عيد، محمد درويش، هاني سراج، محمد الحناوي، وليد أبو المجد، خالد أبوبكر، يسرا المسعودي، كيرا الصباح، أحمد جمال سعدي، شاهيستا سعد، أحمد عثمان، أحمد والى، هالة مرزوق، سيناريو وحوار أحمد أبوزيد توفيق، شادي أسعد، حمدي التايه، وإشراف على الكتابة أمين جمال، إخراج أحمد حسن.