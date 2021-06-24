شكرا لقرائتكم خبر عن الإقامة الذهبية للشقيقتين ميس حمدان ومي سليم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الفنانة ميس حمدان عن حصولها على الإقامة الذهبية في الإمارات. ونشرت حمدان عبر حساباتها بمختلف مواقع التواصل الاجتماعي صورة لعلم الإمارات وبرج العرب أحد ملامح مدينة دبي، معلقة عليها: «جزيل الشكر والعرفان لبلدي الثاني ومسقط رأسي الإمارات وحكومة دبي الموقرة على منحي الإقامة الذهبية على أرضها... حفظ الله إماراتنا حكومة وشعباً».

يذكر أن ميس وصلت إلى دبي منذ أيام لعمل الاجراءات الخاصة بوضع الاقامة الذهبية على جواز سفرها وكانت قد نشرت عبر «إنستجرام» صورة لشقيقتها مي سليم التي حصلت هي الأخرى على الإقامة الذهبية في نفس التوقيت من داخل أحد المطاعم الشهيرة في دبي.