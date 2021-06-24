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فؤاد عبدالواحد يطلق«ارحم مشاعرنا»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يستعد الفنان فؤاد عبدالواحد لإطلاق أحدث أعماله الغنائية على طريقة «الفيديو كليب» خلال الأيام القليلة المقبلة، والذي يحمل اسم «ارحم مشاعرنا»، من أحدث ألبوماته الغنائية «حلم ولا علم»، ونشرت الصفحة الرسيمة لشركة «روتانا» للصوتيات بهذه المناسبة مقطعاً من «الفيديو كليب»، الذي انتهى عبدالواحد من تصويره منذ أيام، وذلك عبر مختلف حساباتها بمواقع التواصل.
الأغنية من كلمات طارش قطن، وألحان الموسيقار د.طلال فيما تولى إخراج الفيديو كليب المخرج بسام الترك.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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