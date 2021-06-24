أحجار جنوب أفريقيا التي هرع الآلاف للبحث عنها ليست ألماساً

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تقول حكومة جنوب أفريقيا، إن الأحجار الكريمة التي عثر عليها في قرية الشهر الماضي، ليست ألماسا بل كوارتز.

وكان أحد رعاة الماشية، اكتشف الحجارة لأول مرة في مقاطعة كوازولو ناتال. ومن ثم اندفع الآلاف صوب قرية كواهلاتي، على بعد أكثر من 300 كيلومتر جنوب شرق جوهانسبرغ.

لكن بعد إجراء الاختبارات، قال المسؤولون إن الحجارة هي بلورات كوارتز، وهي أقل قيمة بكثير من الألماس.

وورد في بيان للحكومة المحلية أن "الاختبارات التي أجريت كشفت بشكل قاطع أن الحجارة المكتشفة في المنطقة ليست ألماسا".

وبعد الفلسبار، الكوارتز هو أكثر المعادن وفرة في القشرة الأرضية.

ويقول نومسا ماسيكو، مراسل بي بي سي في جنوب أفريقيا، إن مجلس العلوم الجيولوجية في البلاد، سوف يجري مزيدا من الدراسات لمعرفة إذا ما كان هناك أي معادن أخرى، قد تخلق فرص عمل وتحسن حياة عشرات الآلاف من الأشخاص الذين يعيشون في المنطقة.

ولكن الحكومة طلبت من الناس التوقف عن الحفر لأن ممارسات التعدين غير القانونية لها تأثير سلبي على البيئة، وفق ماسيكو.

وحدث ذلك في واحدة من أفقر مناطق جنوب أفريقيا.

وشهدت البلاد، التي تعاني بالفعل من مستويات عالية من عدم المساواة الاقتصادية، زيادة في البطالة وسط وباء فيروس كورونا المستمر.

ووفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز، سجلت جنوب أفريقيا حالات إصابة أكثر من أي دولة أخرى في القارة، مع 1.8 مليون إصابة مؤكدة وحوالى 60 ألف حالة وفاة.