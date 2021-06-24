رئيس الفلبين يُعزي عائلة وأصدقاء سلفه الراحل: ذكراه محفورة في قلوبنا

محمد اسماعيل - القاهرة - مانيلا- (د ب أ):

قدم الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي تعازيه لعائلة وأصدقاء وأنصار سلفه بينينو أكينو الذي توفي الخميس، مشيدا بإرث عائلته.

وقال دوتيرتي في بيان: "دعونا جميعا ننتهز هذه الفرصة لنتحد في الصلاة ونضع خلافاتنا جانبا ، بينما نولي الاحترام لزعيم بذل قصارى جهده لخدمة الشعب الفلبيني".

وأضاف أن "ذكراه وإرث عائلته في تقديم أرواحهم من أجل قضية الديمقراطية سوف تبقى إلى الأبد محفورة في قلوبنا".

وتوفي الرئيس السابق، الذي عمل جاهدا على إجراء إصلاحات لمكافحة الفساد والحصول على حكم تاريخي ضد مطالبات الصين الكاسحة بأحقيتها في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه، عن عمر ناهز 61 عاما، الخميس.

وذكرت أسرة أكينو اليوم أنه توفي بسبب "مرض كلوي ناتج عن داء السكري".

وقالت أورورا كورازون أبيلادا، إحدى شقيقاته الأربع: "ببالغ الأسى ونيابة عن عائلتنا أؤكد أن شقيقنا بينينو (وينوي) سيمون أكينو الثالث توفي بسلام أثناء نومه".