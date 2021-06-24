للمرة الثانية.. محاكمة تامر أمين بتهمة "إهانة الصعيد" السبت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد وصابر المحلاوي:

أقام المحامي سليمان علي أحمد وآخرون جنحة مباشرة أمام محكمة جنح 6 أكتوبر يتهم فيها الإعلامي تامر أمين بسب وقذف وإهانة أهل الصعيد.

وقال "علي" في دعواه إنه ينتمي إلى محافظة سوهاج في قلب الصعيد، وإن المدعى عليه تامر أمين سبّ وشتم وأهان جميع أهالي الصعيد في برنامجه "آخر النهار" على قناة النهار.

وأضاف أن "أمين" نسب لأهل الصعيد إنجابهم الأطفال بكثرة وقيام الأطفال بإعالتهم والإنفاق عليهم ثم يستخدمون بناتهم في العمل خادمات بالبيوت، قائلإ إن ما قاله ليس له أساس من الصحة ولا يصادف صحيح الواقع.

وطلب المدعي معاقبة تامر أمين بنص المادة 307 من قانون العقوبات وتعويض مدني مؤقت 10 آلاف وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت.

ومن جانبه، قال المستشار هيثم عباس، محامي الإعلامي تامر أمين إن المحكمة حددت جلسة السبت المقبل 26 يونيو لنظر أولى جلسات المحاكمة.

وتعد تلك القضية الثانية بحق الإعلامي تامر أمين بسبب تصريحاته عن أهل الصعيد.

يذكر أن محكمة جنح مدينة نصر قضت في وقت سابق ببراءة تامر أمين في قضية مشابهة بسبب تصريحاته عن أهل الصعيد.