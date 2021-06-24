رسميًا.. هندوراس تنقل سفارتها إلى القدس المحتلة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أعلنت هندوراس، الخميس، نقل سفارتها لدى إسرائيل إلى القدس المحتلة، حسبما أفاد موقع "فرانس 24".

والعام الماضي، أعلنت هندوراس عن خطتها لنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس المحتلة، أسوة بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي نقل سفارة واشنطن إلى المدينة المتنازع عليها في مايو 2018.

وقال مكتب الرئيس خوان أورلاندو هيرنانديز في هندوراس- وقتذاك- إن الخطوة ستتم في الأسبوع الأخير من يونيو 2021.

وفتحت هندوراس الواقعة في أمريكا الوسطى بين جواتيمالا ونيكارجوا والسلفادور، في 2019 مكتباً تجارياً "ملحقاً" في المدينة ببعثتها الدبلوماسية في تل أبيب، وإسرائيل فتحت بعد عام مكتباً تجارياً مماثلاً في تيغوسيغالبا عاصمة هندوراس، سيتحول هذا العام إلى سفارة.

وهندوراس رابع دولة في العالم، بعد الولايات المتحدة وجواتيمالا وكوسوفو، تنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس المحتلة.

كان ترامب أقرّ من جانب واحد بالقدس عاصمة لإسرائيل في ديسمبر 2017، ثم نقل السفارة الأمريكية إلى هناك، مما أثار غضبا دوليًا وفلسطينيًا.

ويرى الفلسطينيون أن نقل السفارة والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل هو بمثابة تأييد للسيطرة الإسرائيلية على القدس الشرقية.