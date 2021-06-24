التعليم العالي: مصر تشهد تقدما في التمثيل الدولي والإقليمي في عهد الرئيس السيسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا بشأن التمثيل الدولي والإقليمي العلمي المصري واستضافة المؤتمرات العلمية الدولية خلال الفترة من 2014 حتى 2021.

وأشار التقرير إلى التمثيل الدولي والإقليمي لمصر، حيث فازت مصر برئاسة رابطة تطوير التعليم في إفريقيا نهاية عام 2015 ولمدة عامين، وهي أكبر مؤسسة إفريقية في مجال تطوير التعليم، وحازت مصر على رئاسة هيئة مكتب التعليم والعلوم والتكنولوجيا بمفوضية الاتحاد الإفريقي نهاية عام 2015 ولمدة عامين، كما فازت مصر عام 2021 بمنصب نائب للرئيس باجتماع اللجنة الحكومية الدولية الخاصة بتوصية اليونسكو للعلم المفتوح، وفي عام 2020 تسلمت مصر شُعلة تنصيب (القاهرة) عاصمة الثقافة الإسلامية خلفا للعاصمة التونسية.

كما أشار التقرير أيضا إلى فوز جمهورية مصر العربية بعضوية اللجنة الدولية الحكومية للمحيطات بمنظمة اليونسكو في الفترة (2021 ـ 2023)، كما فازت مصر أيضًا عام 2019 بمقعد رئيس اللجنة الدولية الفرعية لإفريقيا وجزر الدول المجاورة للعلوم البحرية باليونسكو حتى نهاية 2021، فضلاً عن تنظيم مصر عام 2019 بالتعاون مع منظمة الإلكسو، المؤتمر السابع عشر للوزراء المسئولين عن التعليم العالي والبحث العلمي بالوطن العربي بعنوان (الذكاء الاصطناعي والتعليم: التحديات والرهانات)، كما تم إدراج دار الكتب والوثائق القومية ضمن الأحداث البارزة التي يمكن لليونسكو الاحتفال بها، وفي عام 2018 نجحت مؤسسة "مصر الخير" في الفوز بجائزة منظمة اليونسكو لتعليم الفتيات والنساء ودمجهم بالمجتمع، وفي عام 2017 فازت مصر بعضوية المجلس التنفيذى لمنظمة اليونسكو خلال الفترة من 2017 - 2021، وفي عام 2017 تم انتخاب مصر لعضوية المجلس الهيدرولوجي الدولي لليونسكو IHP خلال الفترة من 2017 إلى 2021، وفي عام 2017 نجحت محافظة الجيزة بالفوز ضمن 16 مدينة على مستوى العالم بجائزة اليونسكو لمدن التعلم، كما نجحت محافظة أسوان عام 2019 بالفوز بهذه الجائزة.

وأوضح التقرير، أنه من المتوقع أن تستضيف مصر خلال شهر سبتمبر 2021، المنتدى الإقليمي الأول للعلم المفتوح في الدول العربية بالتعاون مع منظمة اليونسكو، كما ستستضيف مصر الدورة الـ14 للمؤتمر العام لمنظمة (الإيسيسكو)، كما ستنظم مصر مؤتمر عموم إفريقيا لعلوم المحيطات من أجل التنمية المستدامة، المقرر عقده خلال الفترة من 7 حتى 9 ديسمبر 2021.

ولفت التقرير إلى فوز مصر بمنصب الرئيس بالمشاركة مع إيطاليا لمبادرة "بريما (PRIMA) للبحوث والابتكار.

وأشار التقرير إلى نجاح مصر في استضافة وتنظيم المؤتمرات والندوات الدولية، حيث تم تنظيم المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي النسخة الأولى 2019، والمنتدى الإفريقي الثالث للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، ومؤتمر إطلاق طاقات المصريين، وكذلك استضافة ورشة عمل الملكية الفكرية والمؤشر الجغرافي مع مركز العلوم والتكنولوجيا للبلدان غير المتحالفة والبلدان النامية، وتم الإعلان عن فوز مصر بتنظيم ورعاية المؤتمر الدولي للاتحاد العالمي للتعليم الطبي 2022، وذلك ضمن 25 متقدمًا على مستوى العالم.​