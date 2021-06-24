مصر تعتمد 7 لقاحات للتطعيم ضد كورونا

ابوظبي - سيف اليزيد - عبد الله أبوضيف (القاهرة)

أعلنت وزارة الصحة المصرية تحديث قواعد الدخول للقادمين للبلاد خلال الفترة المقبلة، حيث يتضمن ذلك السماح بدخول الحاصلين على تطعيم لقاح كورونا في البلدان القادمين منها، الدخول عبر الموانئ والمطارات المصرية دون الحاجة لشهادة PCR مع الاشتراط على أن تكون عبر QR Code.



وقال الدكتور خالد مجاهد المتحدث الإعلامي لوزارة الصحة المصرية لـ«الاتحاد»: إنه يُسمح بدخول البلاد لحاملي شهادات التطعيم بلقاحات فيروس كورونا المعتمدة من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية، بشرط أن يكون قد مضى 14 يوماً على تلقي الجرعة الثانية من اللقاحات التي تعطى على جرعتين وهي (سينوفارم، سينوفاك، سبوتنك، فايزر، أسترازينيكا، موديرنا)، أو مرور 14 يوماً من الحصول على الجرعة الأولى من لقاح (جونسون أند جونسون).

ووضعت الصحة المصرية، حسب مجاهد، شروطاً متطابقة للقادمين من الدول التي ظهر فيها متحور فيروس كورونا المستجد «دلتا» وعلى رأسها الهند ودول أميركا اللاتينية، حيث يشترط شهادة PCR مؤكد عبر خاصية QR Code وعمل تحليل ID Now فور وصولهم، وفي حال تأكد إيجابية عينة أحد الأشخاص، يتم تحويله بشكل عاجل لمستشفيات الحميات المصرية.