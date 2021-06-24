سلطنة عمان تحث الحكومة الإسرائيلية الجديدة على العمل لإقامة دولة فلسطينية مستقلة

محمد الفلاح - الخميس 24 يونيو 2021

حثت سلطنة عمان، الخميس، الحكومة الإسرائيلية الجديدة على العمل لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير الخارجية العماني، اليوم، من وزير خارجية إسرائيل يائير لابيد، بمناسبة توليه حقيبة وزارة الخارجية ضمن التشكيل الحكومي الجديد.

وأعرب وزير الخارجية العماني عن الأمل في قيام الحكومة الجديدة بتبني رؤية للسلام الرامي إلى اتخاذ خطوات ملموسة تتلاقى مع تطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية.

ومنتصف الشهر الجاري، فازت الحكومة الإسرائيلية الجديدة بثقة الكنيست الإسرائيلي.

ويتولى زعيم حزب (يمينا) اليميني نفتالي بينيت رئاسة الحكومة حتى شهر أغسطس/آب 2023 وهي الفترة التي يكون فيها زعيم حزب (هناك مستقبل) الوسطي يائير لابيد رئيس وزراء مناوب ووزير خارجية قبل تسلم رئاسة الحكومة لمدة عامين.