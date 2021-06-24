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شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - الخميس 24 يونيو 2021
أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم، على انخفاض مؤشر السوق العام 9. 3 نقاط ليبلغ مستوى 66. 6459 نقطة بنسبة هبوط بلغت 06. 0 %.
وجرى تداول كمية أسهم بلغت 3. 350 مليون سهم تمت عبر 12986 صفقة نقدية بقيمة 60 مليون دينار كويتي .
وانخفض مؤشر السوق الرئيس 6. 8 نقاط ليسجل 8. 5374 نقطة بنسبة هبوط بلغت 16. 0 % من خلال تداول 16. 262 مليون سهم تمت عبر 8338 صفقة نقدية بقيمة 29 مليون دينار.