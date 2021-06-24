اخبار العالم

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الخميس 24 يونيو 2021

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم، على انخفاض مؤشر السوق العام 9. 3 نقاط ليبلغ مستوى 66. 6459 نقطة بنسبة هبوط بلغت 06. 0 %.

 

وجرى تداول كمية أسهم بلغت 3. 350 مليون سهم تمت عبر 12986 صفقة نقدية بقيمة 60 مليون دينار كويتي .

 

وانخفض مؤشر السوق الرئيس 6. 8 نقاط ليسجل 8. 5374 نقطة بنسبة هبوط بلغت 16. 0 % من خلال تداول 16. 262 مليون سهم تمت عبر 8338 صفقة نقدية بقيمة 29 مليون دينار.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا