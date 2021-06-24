شكرا لقرائتكم خبر عن عملية طوارئ كبرى بعد انهيار مبنى في ميامي الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت إدارة الطوارئ في مقاطعة ميامي داد الأمريكية في تغريدة اليوم الخميس إن أكثر من 80 وحدة إطفاء وإنقاذ منتشرة عند موقع مبنى في مدينة ميامي انهار جزء منه.

ورغم أنه لم ترد تقارير مؤكدة عن حدوث وفيات أو إصابات حتى الآن، أظهرت صورة منشورة على حساب شرطة ميامي بيتش على تويتر حطاما وأنقاضا تتدلى مما تبقى من شرفات المبنى في الظلام.

وقالت شرطة المقاطعة الواقعة بولاية فلوريدا "تقدم وكالات عديدة من الشرطة والإطفاء من أنحاء ميامي داد المساعدة". ولم يُعرف سبب انهيار المبنى.