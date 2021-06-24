بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 يونيو 2021

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم، على انخفاض مؤشر السوق العام 9. 3 نقاط ليبلغ مستوى 66. 6459 نقطة بنسبة هبوط بلغت 06. 0 %.

