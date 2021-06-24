بروكسل تصادق على خطة فرنسا للنهوض الاقتصادي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

حازت فرنسا الأربعاء على ضوء أخضر من المفوضية الأوروبية، بشأن برنامجها للنهوض الاقتصادي بقيمة 100 مليار يورو، من بينها 40 ملياراً ستوفرها منح أوروبية، وفق ما أعلنت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين.



وقالت فون دير لايين من حدائق قصر الإليزيه رافعة الملف الفرنسي إلى جانب الرئيس ايمانويل ماكرون "أنا سعيدة لإعلان أنّ المفوضية تدعم خطة النهوض الفرنسية".

وبالنسبة لخطة الإنعاش الفرنسية، قال ماكرون "هذا يعادل دفع 40 مليار يورو لفرنسا حتى عام 2026 وهي مساهمة كبيرة للغاية".

ومن المفترض أن يتم سداد الدفعة الأولى بنحو 5 مليارات يورو في أغسطس(آب) المقبل، وفقاً لمستشار لقصر الإليزيه ثم الثانية بأقل من 5 مليارات في الخريف.

ومن بين 100 مليار يورو تم صرف نحو 36 مليار يورو وفقاً لميزانية وزارة الاقتصاد والمال التي تتوقع الحصول على 70 ملياراً بحلول نهاية العام.

وتنص الخطة الفرنسية بشكل خاص على استثمارات في التحول البيئي والرقمي، بالإضافة إلى تدابير لصالح القدرة التنافسية للشركات وتوظيف الشباب.