روسيا تسجل أعلى إصابات بـ«كورونا» منذ يناير

موسكو- رويترز

سجلت روسيا، الخميس، 20182 إصابة جديدة بمرض «كوفيد-19» وهو أعلى عدد إصابات يومية منذ 24 يناير/ كانون الثاني في ظل موجة أرجعتها السلطات إلى انتشار السلالة «دلتا» من فيروس «كورونا»، وبطء حملة التطعيم.

وأكد فريق العمل الحكومي المعني بمكافحة الجائحة تسجيل 568 وفاة مرتبطة بفيروس «كورونا» في الساعات الأربع والعشرين الماضية. وسجلت موسكو وسان بطرسبرج العدد الأكبر من الوفيات خلال يوم واحد منذ بدء الجائحة.