شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تسجل أعلى إصابات بـ«كورونا» منذ يناير والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادي
24 يونيو 2021
14:51 مساء
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موسكو- رويترز
سجلت روسيا، الخميس، 20182 إصابة جديدة بمرض «كوفيد-19» وهو أعلى عدد إصابات يومية منذ 24 يناير/ كانون الثاني في ظل موجة أرجعتها السلطات إلى انتشار السلالة «دلتا» من فيروس «كورونا»، وبطء حملة التطعيم.
وأكد فريق العمل الحكومي المعني بمكافحة الجائحة تسجيل 568 وفاة مرتبطة بفيروس «كورونا» في الساعات الأربع والعشرين الماضية. وسجلت موسكو وسان بطرسبرج العدد الأكبر من الوفيات خلال يوم واحد منذ بدء الجائحة.
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