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روسيا تسجل أعلى إصابات بـ«كورونا» منذ يناير

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادي

24 يونيو 2021

14:51 مساء

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موسكو- رويترز
سجلت روسيا، الخميس، 20182 إصابة جديدة بمرض «كوفيد-19» وهو أعلى عدد إصابات يومية منذ 24 يناير/ كانون الثاني في ظل موجة أرجعتها السلطات إلى انتشار السلالة «دلتا» من فيروس «كورونا»، وبطء حملة التطعيم.
وأكد فريق العمل الحكومي المعني بمكافحة الجائحة تسجيل 568 وفاة مرتبطة بفيروس «كورونا» في الساعات الأربع والعشرين الماضية. وسجلت موسكو وسان بطرسبرج العدد الأكبر من الوفيات خلال يوم واحد منذ بدء الجائحة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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