شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تستدعي سفير بريطانيا اليوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو- لندن - (أ ف ب)

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية إن الوزارة ستستدعي سفير بريطانيا، الخميس، بعد واقعة ذكرت روسيا خلالها أنها أطلقت طلقات تحذيرية لمدمرة بريطانية في البحر الأسود.

واتهمت المتحدثة ماريا زاخاروفا بريطانيا بالكذب في روايتها للواقعة في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي. واتهمت بريطانيا بدورها روسيا بإعلان تفاصيل غير دقيقة بشأن الواقعة.

وكانت روسيا أعلنت، أمس (الأربعاء)، أنها تعتزم استدعاء السفير البريطاني، مطالبة لندن بالتحقيق في «التصرف الخطر» لمدمرتها التي تتهمها موسكو بدخول المياه الإقليمية الروسية في البحر الأسود، ما أدى إلى إطلاق طلقات تحذيرية باتجاهها.

واعتبرت وزارة الدفاع الروسية في بيان أن الحادث هو «انتهاك فاضح لاتفاقية الأمم المتحدة» داعية لندن إلى «إجراء تحقيق معمق حول» «التصرف الخطر» لطاقم المدمرة، فيما أكدت وزارة الخارجية الروسية أنها تعتزم استدعاء السفير البريطاني.

في المقابل، نفى الجيش البريطاني، الأربعاء، ما أعلنته موسكو عن إطلاق طلقات تحذيرية باتجاه سفينة حربية بريطانية في البحر الأسود. وأعلنت وزارة الدفاع البريطانية على «تويتر»: «لم يتم توجيه أي طلقات تحذيرية إلى إتش إم إس ديفندر»، مؤكدة أن «سفينة البحرية الملكية تقوم بعبور بسيط في المياه الإقليمية الأوكرانية طبقا للقانون الدولي».