شكرا لقرائتكم خبر عن ميركل تدعو لـ«تواصل مباشر» مع روسيا.. وبوتين «يؤيد» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برلين، موسكو - أ ف ب

رأت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الخميس أن على الاتحاد الأوروبي إقامة «تواصل مباشر» مع روسيا ورئيسها فلاديمير بوتين و«وضع آليات» للرد «معاً» على «استفزازات موسكو».

وقالت ميركل في كلمة أمام مجلس النواب «لا يكفي أن يتكلم الرئيس الأمريكي إلى الرئيس الروسي، على الاتحاد الأوروبي أيضاً أن يقيم صيغاً مختلفة للتحادث» مع موسكو.

من جهته، ذكر المتحدث باسم الكرملين، أن الرئيس فلاديمير بوتين يؤيد الاقتراح الفرنسي - الألماني الهادف إلى استئناف الاتصالات المباشرة على المستوى الأوروبي مع روسيا ورئيسها. وقال ديمتري بيسكوف للصحفيين: «ننظر إلى هذه المبادرة بشكل إيجابي. إن (فلاديمير) بوتين يؤيد وضع آلية للحوار والاتصالات بين بروكسل وموسكو».