مصر تبحث استعادة رونق القاهرة الخديوية الحضاري

القاهرة:”الخليج 365”

ناقش د. عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري، في اجتماع بعدد من قيادات الوزارة، وملاك بعض الأصول بمنطقة القاهرة الخديوية، الشكل الذي يليق بالقيمة التاريخية للمنطقة، واستعادة رونقها الحضارة والجمال وبما يضمن استدامة أعمال التنمية والتطوير التي يتم تنفيذها.

وأكد وزير الإسكان، أن الوزارة أولت اهتماماً كبيراً بتطوير المنطقة، ضمن جهود تطوير القاهرة التاريخية، لإعادة رونقها الحضاري، وتمكينها من ممارسة دورها التاريخي والثقافي والسياحي والأثري، وتحسين مستوى جودة الحياة للمواطنين، وإتاحة مناطق حضارية تتيح لهم التنزه وممارسة الأنشطة المختلفة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح الوزير، أنه يتم العمل على إنشاء مجتمعات عمرانية عصرية حديثة، بالتوازي مع تنفيذ أعمال التطوير والتنمية في العمران القائم، ولا سيما بالقاهرة التاريخية، لتتكامل مع مركز ريادة المال والأعمال، العاصمة الإدارية الجديدة، الجاري تنفيذه حالياً ليشكلا معاً«العاصمة الجديدة» للدولة المصرية الحديثة.