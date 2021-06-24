شكرا لقرائتكم خبر عن تصوير «دار غريب» في البحرين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يواصل صناع المسلسل الخليجي «دار غريب» تصوير مشاهد المسلسل في أحد المناطق الخارجية بالبحرين، ونشر الفنان السعودي عبدالمحسن النمر أحد أبطال المسلسل عبر «إنستجرام» مقطع فيديو وصورة من كواليس التصوير جمعته بالفنانتين شيماء رحيمي، وميس كمر.

وكتب النمر على المقطع والصورة معلقاً «نواصل تصوير دار غريب من تأليف حسين المهدي وإخراج حسين الحليبي، ومع المتألقتين ميس كمر وشيماء رحيمي.. قريباً جداً الانتهاء من التصوير».