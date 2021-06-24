اخبار العالم

رئيس الوزراء الفلسطيني يأمر بفتح تحقيق فوري في وفاة الناشط نزار بنات

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أمر رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، بتشكيل لجنة تحقيق فورية ومحايدة، بخصوص وفاة الناشط السياسي المعارض نزار بنات خلال اعتقاله من قبل قوى الأمن.

وطالب اشتية بتشكيل لجنة فورية ومحايدة، برئاسة وزير العدل محمد الشلالدة، وعشوية رئيس الهئية المستقلة لحقوق الإنسان عمار دويك، وطبيب ممثل عن عائلة بنات، للتحقيق في وفاة المواطن نزار بنات خلال اعتقاله من قبل قوى الأمن.

وقال في بيان نشره على "فيسبوك"، إن اللجنة ستبدأ أعمالها فورا للبحث والتقصي والوقوف على أسباب وفاة بنات، وستعتمد على نتائج التشريح وتستمع إلى شهادات عائلته وشهود العيان والمسؤولين.

وأضاف أنه "سيتم مد اللجنة بكل المعطيات والتفاصيل التي تمكنها من التقدم بعملها، من أجل تسريع كشف الحقيقة وتقديمها كاملة وبكل مصداقية للرأي العام".

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا