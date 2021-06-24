بدء محاكمة زوج زعيمة المعارضة البيلاروسية

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو- (د ب أ):

بدأت الخميس محاكمة سيرجي تيخانوفسكي، زوج زعيم المعارضة البيلاروسية سفيتلانا تيخانوفسكايا المسجون، والذي كان يرغب في خوض الانتخابات الرئاسية.

وأعلنت تيخانوفسكايا عبر قناتها على تلجرام بدء المحاكمة بعد أكثر من عام على اعتقال زوجها في مدينة جوميل شرقي البلاد. وكتبت تيخانوفسكايا، الموجودة في المنفى في ليتوانيا، أن زوجها متهم بالترتيب لاضطرابات جماعية، من بين تهم أخرى.

وأضافت تيخانوفسكايا، التي خاضت الانتخابات ضد رئيس البلاد منذ فترة طويلة ألكسندر لوكاشينكو بعد اعتقال زوجها، أنه بغض النظر عن الحكم "يفهم الجميع أن الأمر ليس محاكمة، بل انتقام شخصي وانتقام من جانب الشخص الذي استولى على السلطة واحتفظ بها من خلال العنف".

وكتبت أنه منذ اعتقاله في مايو 2020، "تغيرت حياة أسرتنا - مثل حياة آلاف العائلات البيلاروسية - كثيرا".

وبعد الانتخابات الرئاسية في أغسطس التي منحت لوكاشينكو، رئيس البلاد لأكثر من ربع قرن، فترة رئاسية جديدة شارك عشرات الآلاف في الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

وأصيب المئات وقتل عدد آخر في الاحتجاجات. وتعرضت بيلاروس لانتقادات بسبب سجن أشخاص لأسباب سياسية.