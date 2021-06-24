إثيوبيا تنفي سقوط مدنيين جراء الغارة الأخيرة على تيغراي

محمد الفلاح - الخميس 24 يونيو 2021

قال المتحدث العسكري الإثيوبي لرويترز اليوم الخميس إن من سقطوا في ضربة جوية وقعت هذا الأسبوع في إقليم تيغراي كانوا جميعا مقاتلين وليسوا مدنيين.



وأضاف الكولونيل جيتنيت أداني في مقابلة مع رويترز في أديس أبابا أن المقاتلين في بلدة توجوجا كانوا يرتدون زياً مدنياً.

وقال المتحدث إن هؤلاء المسلحين لم يكونوا في السوق، مضيفا أنه لا تتوفر لديه الآن حصيلة ضحايا الغارة، لكنها ستنشر قريبا.

كان مسؤول بالقطاع الطبي قد أبلغ رويترز بأن ضربة جوية أودت بحياة 43 على الأقل في البلدة الثلاثاء، وذلك بعدما قال سكان إن قتالا جديدا اندلع في الأيام الماضية شمالي مقلي عاصمة إقليم تيغراي.

وقالت امرأة تسكن بالبلدة لرويترز أمس الأربعاء إن الضربة الجوية أصابت سوقا وكان ذلك في حوالي الساعة الواحدة ظهر الثلاثاء.

وهذا أول اعتراف من الجيش بوقوع الضربة الجوية.