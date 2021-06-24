آخر تطورات كورونا حول العالم.. تعرف عليها

محمد الفلاح - الخميس 24 يونيو 2021

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 179.6 مليونا حتى صباح اليوم الخميس، فيما تجاوز عدد جرعات اللقاحات المعطاة حول العالم 2.73 مليار جرعة.



وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0700 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 179 مليونا و 601 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع لـ3 ملايين و 892 ألف حالة.

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة على موقع الجامعة عن إعطاء أكثر من مليارين و 731 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة والأرجنتين وإيطاليا وكولومبيا وإسبانيا وألمانيا وإيران وبولندا والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، يليها الاتحاد الأوروبي ثم الولايات المتحدة والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عدداً من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.