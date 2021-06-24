عبدالله بن زايد يبحث مع مندوبة أمريكا بالأمم المتحدة العلاقات الاستراتيجية

محمد الفلاح - الخميس 24 يونيو 2021

بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات مع ليندا توماس غرينفيلد، المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.



كما تناول الجانبان، خلال اتصال مرئي، "جهود البلدين الصديقين لصون السلم والأمن الدوليين وتعزيز التعاون والتنمية على الساحة الدولية".

وتوجه الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بالشكر إلى السفيرة ليندا توماس غرينفيلد على تهنئتها بمناسبة انتخاب دولة الإمارات لعضوية مجلس الأمن للفترة 2022 - 2023.

وأكد على تطلع دولة الإمارات للعمل مع الولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة التحديات العالمية الملحة وتعزيز التعاون والشراكة لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم وتحقيق السلام والازدهار والتنمية للشعوب.

كما أكد على عمق علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية والحرص المستمر على تعزيز مجالات التعاون القائمة وتنميتها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويعود بالخير على شعبيهما.