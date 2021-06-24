شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 36 مطعما ومقهى مخالف للاشتراطات بالبحرين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت إدارة الصحة العامة بوزارة الصحةالبحرينية زياراتها التفتيشية لمتابعة التزام المنشآت بالاشتراطات الصحية والقرارات الأخيرة المنصوص عليها، وقد قام مفتشو قسم مراقبة الأغذية يوم أمس الاربعاء الموافق 23 يونيو 2021، بزيارة تفتيشية شملت 164 مطعمًا ومقهى يقدم أطعمة ومشروبات تم خلالها مخالفة 36 منها، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالة هذه المطاعم للجهات القانونية.

وبينت الوزارة أنه نظرًا لمخالفة تلك المطاعم للإجراءات والاشتراطات التنظيمية المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 51 لسنة 2020 بشأن الاشتراطات الصحية الواجب تطبيقها في المطاعم والمقاهي لاحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، ورصد مخالفات للتعليمات الصادرة بهذا الشأن، تم تطبيق القوانين حيال المطاعم المخالفة، ولفتت الوزارة إلى أن مأموري الضبط القضائي قاموا بضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة.