شكرا لقرائتكم خبر عن طلب قياسي على خدمات الدفن في جاكرتا بسبب «دلتا كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت جاكرتا أعلى مستوى للطلب على خدمات دفن الموتى منذ بدء الوباء، ما أدى إلى تكثيف معركة إندونيسيا ضد

سلالة أكثر عدوى من فيروس كورونا.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن عدد الجنازات المرتبطة بكورونا في جاكرتا قفز إلى 180 جنازة أمس الأربعاء، وهو رقم قياسي جديد، حسبما قال

حاكم العاصمة الاندونيسية أنيس باسويدان في تغريدة على تويتر.

وتظهر بيانات وزارة الصحة أن المدينة التي يقطنها 10 ملايين نسمة هي البؤرة المحلية للفيروس، مع اكتشاف سلالة دلتا شديدة العدوى بين الحالات

الجديدة.

ورفض الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو الدعوات إلى إغلاق كامل حتى مع تجاوز عدد الحالات مليوني حالة هذا الأسبوع، وهو الأسوأ في جنوب شرق

آسيا.

وقرر رئيس البلاد التمسك بالقيود الجزئية المتمثلة في الحضور إلى العمل بنسبة 25% من الموظفين في المناطق الأكثر تضررا من الفيروس، مع

استمرار السماح للمتاجر والمطاعم بالبقاء مفتوحة للحفاظ على سير عجلة

الاقتصاد.