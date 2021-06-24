روسيا تصعد باستدعاء سفير بريطانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 يونيو 2021

أعلنت موسكو، الخميس، أنها ستسدعي سفير بريطانيا، على خلفية تصريحات متبادلة حول دخول سفينة للمياه الإقليمية الروسية.



وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي، إن الوزارة ستستدعي سفير بريطانيا اليوم.

واتهمت المتحدثة بريطانيا بالكذب في روايتها لواقعة اختراق السفينة للمياه الإقليمية الروسية.

بدورها، أعربت الرئاسة الروسية عن قلقها من أفعال بريطانيا، معتبرة إياها "غير مقبولة ولا تتوافق مع القانون الدولي".

وأشارت إلى أن "اختراق مدمرة بريطانية مياهنا الإقليمية عمل استفزازي، وستواصل قواتنا الحدودية الرد بصرامة على هذه الأفعال بما يتناسب مع القانون الدولي، ونأمل ألا تتكرر الاستفزازات".

وأمس الأربعاء، أعلنت موسكو أن قوات حرس الحدود أطلقت طلقات تحذيرية وقنابل بعد خرق سفينة حربية بريطانية حدود البلاد قبالة سواحل شبه جزيرة القرم.

فيما نفى الجيش البريطاني إطلاق نيران تحذيرية باتجاه إحدى سفنه داخل المياه الإقليمية الروسية.

وزير الدفاع البريطاني بن والاس قال إن المدمرة إتش إم إس ديفندر كانت تقوم بعملية "عبور روتيني" ودخلت ممرًا ملاحيا معترفا به دوليا.

وأضاف والاس: "وكدأبها، اقتفت سفن روسية أثر السفينة البريطانية وأُخطرت بأن هناك مناورات تدريبية تجري غير بعيد من مكانها".

بدورها، قالت وزارة الدفاع البريطانية إن الروس كانوا يجرون مناورات بالمدفعية في البحر الأسود، وقد قدموا إخطارًا بنشاطهم.

وتابعت: "لم توجَّه طلقات صوب إتش إم إس ديفندر، ولا نُقرّ الزعم القائل بأن قنابل أُسقطت في مسار المدمرة البريطانية".