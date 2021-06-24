"الهلال الأحمر" يدشن المرحلة الثانية من برنامج تطعيم النازحين واللاجئين في كردستان العراق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

دشنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي المرحلة الثانية من برنامج تطعيم النازحين واللاجئين في مخيمات إقليم كردستان العراق ضد فيروس "كوفيد-19".



ويستهدف البرنامج تطعيم 15 ألف من النازحين العراقيين واللاجئين السوريين في مخيمات الإقليم وإعطائهم الجرعة الثانية من اللقاح.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية الرئيس الفخري لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي "أم الإمارات"، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

ويجري تنفيذ برنامج اللقاحات بالتنسيق مع دائرة الصحة - أبوظبي وقنصلية الدولة في أربيل ووزارة الصحة في إقليم كردستان العراق.

وأكد الدكتور محمد عتيق الفلاحي الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أن برنامج تطعيم الآلاف من النازحين العراقيين واللاجئين السوريين في كردستان العراق، يجسد اهتمام دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة بأوضاع اللاجئين الصحية وحرصها على تحسين ظروفهم الإنسانية.

وقال إن توجيهات الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ، تعزز توجهات الدولة في هذا الصدد وتدعم مبادراتها في توفير رعاية أكبر للاجئين والنازحين والتصدي للجائحة داخل مخيماتهم وخارجها، مشيرا إلى أن برنامج توفير اللقاحات يساهم في دعم جهود إقليم كردستان العراق في الحد من تفشي الجائحة وتداعياتها الصحية.

وأضاف أن الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ، يولي اهتماما خاصا لأوضاع اللاجئين والنازحين .. لافتا إلى حرص سموه على توسيع مظلة المستفيدين من برنامج التطعيم في مخيمات شمال العراق لأهميته في حماية سكانها من تداعيات جائحة "كوفيد-19"، وتعزيز إجراءات الوقاية في المخيمات باعتبار أنها أكثر عرضة لتفشي الجائحة بسبب الكثافة العددية داخلها.

وأكد الفلاحي أن برنامج توفير اللقاحات للاجئين والنازحين يأتي في إطار الجهود التي تبذلها دولة الإمارات لمكافحة جائحة كورونا عالميا، وتوفير اللقاحات للعديد من الدول التي تواجه تحديات صحية في هذا الصدد، ومساعدتها لبلوغ مرحلة التعافي.. وقال إن الإمارات حرصت خلال الجائحة على القيام بمسؤوليتها الإنسانية والأخلاقية تجاه الشعوب الأخرى، وقدمت ولا تزال تقدم الدعم والمساندة لتلك الشعوب على تجاوز ظروف الأزمة الصحية الراهنة.

وأعرب عن شكر الهيئة وتقديرها لوزارة الصحة في كردستان العراق ومفوضية شؤون اللاجئين وكافة الجهات والمؤسسات المحلية والدولية المعنية على جهودها المتمثلة بسرعة الاستجابة وتنظيمها وتعاونها المثمر مع هيئة الهلال الأحمر ودائرة الصحة في أبوظبي وقنصلية الدولة في أربيل لتنفيذ برنامج التطعيم وكل المشاريع والمبادرات الإنسانية والصحية التي قدمتها الدولة في شمال العراق.

وكانت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، قد نفذت قبل ثلاثة أسابيع من الآن المرحلة الأولى من برنامج اللقاحات للنازحين العراقيين واللاجئين السوريين في كردستان العراق، والتي تضمنت إعطائهم الجرعة الأولى من اللقاح.