شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة دبي» تختتم مشاركتها في معرض الصحة العربي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:

”الخليج 365”

اختتمت هيئة الصحة بدبي مشاركتها في معرض الصحة العربي، كما بدأتها؛ قوية، حيث لاقت منصة الهيئة في المعرض الذي انتهت فعالياته، اليوم، إقبالاً لافتاً ومتواصلاً منذ اليوم الأول، من رواد المعرض وحتى المشاركين فيه من مختلف المؤسسات والشركات المتخصصة الرائدة من داخل الدولة وخارجها، الذين حرصوا على معرفة الجهود التي تبذلها الهيئة من أجل الوصول لمستقبل صحة أفضل.

وكانت الهيئة حضرت - في دورة هذا العام وللمرة الأولى - بجانب مجموعة من شركائها الاستراتيجيين: مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس «كورونا»، وجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، و«طيران الإمارات»، ومؤسسة «نور دبي»، ومستشفى الجليلة للأطفال.

وعبر منصتها المميزة أضاءت الهيئة على الجهود التي بذلتها دبي وتبذلها من أجل تجاوز التحدي العالمي الذي فرضه الفيروس، وتعريف رواد المعرض بتجربة دبي النموذجية وأساليبها الناجحة في مواجهة الجائحة، وتجاوز مرحلة الذروة وخطوات التعافي السريعة التي تتبنى تنفيذها، ووثقتها الهيئة في كتاب «التحدي.. تجربة دبي في التصدي لجائحة كوفيد-19»، في نسخة أولى إلكترونية.

كما طرحت في منصتها، مجموعة من الابتكارات والحلول الذكية التي تدير بها منظومة الرعاية الصحية في منشآتها الطبية، واستعرضت بعضاً من ملامح أعمال التحديث والتحولات التي تمضي فيها، وخاصة ما يتعلق منها بأنظمة الرعاية الصحية وجودة الخدمات الطبية، واللوائح والنظم الإدارية المتصلة بالقطاع الصحي الخاص، وغير ذلك من مشروعات ومبادرات تطويرية تتبنى تنفيذها.